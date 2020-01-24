Оборонным предприятиям спишут долги по закрытому указу Путина

Проблема задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) решена, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все решено. В конце прошлого года было совещание у президента со всеми заинтересованными участниками, был принят указ президента, правда, он носит закрытый характер, поэтому комментировать его я бы не стал», — заявил Костин

В июле 2019 г. вице-премьер Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 трлн руб., пишут «Ведомости» . Борисов тогда подчеркнул, что промышленные предприятия «живут впроголодь», обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600–700 млрд руб. долгов российскому ОПК.

Указ президента был подписан в первой половине января, подтвердили «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента, и два менеджера предприятий оборонной промышленности. Один из собеседников уточнил, что примерно 450 млрд руб. предполагается списать, а по оставшимся долгам правительство будет субсидировать процентную ставку, чтобы предприятие могло погасить основное тело долга в течение 10–15 лет.

«Действительно, решения найдены. Выработанные подходы позволяют решить вопросы с токсичными долгами и серьезно сократить расходы на обслуживание проблемных кредитов. Одновременно возникают новые возможности для развития сотрудничества с ключевыми банками страны», — сказал «Ведомостям» представитель «Ростеха».