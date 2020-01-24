ФАС определилась со списком российских приложений для обязательной предустановки

Не, он тут единица не самостоятельная.... Тут всё глубжее))...
Ой.. днем раньше, днем позже.. )
Надежда, объясните мне на весь мозг калечному, как можно из России полностью управлять тем, что в...
Параллельно Дерибаска в Давосе "атакует" ЦБ....))Что-то замыслили)))...
Не, 12 апреля я в Звездный бухать поеду. Не до них мне будет......
Конечно, поставил своего кореша возглавлять правительство, теперь можно и кость бросить для СМИ. ...
Думаю, что товарищ опирался на незыблемое "попытка не пытка, а спрос не беда"...
И теперь, для полной ясности, осталось осветить структуру этих самых золотовалютных резервов.))) ...
2. Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно подает работодателю письменное заявление ...
Я смотрю на прогнозируемую чистую прибыль по 19-му году и думаю, что гражданин погорячился)))...
Вы путаете государство и страну. Люди живут в стране. А некие "грандиозные изменения", которые вы...
Так ЦБ еще не передал контрольку правительству. )))
чеки понятно, но если в этой схеме и с QR кодами кассовых чеков нет, то пардон - схема шита белым...
Вы эти декларации толкайте где-нибудь в Одноклассниках. ЦБ полностью контролируется нашими властя...
Ну так...в заголовке. СМРАД (Средства массовой рекламы, агитации и дезинформации) это СМРАД.))...
блин ну не даром этот персонаж на Аль Капоне похож) а вообще чем старше становлюсь, тем больше о...
В заголовке так написано ))Не видит себе места, так пусть собирает манатки и на выход. Свято мест...
Да, уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, но п...
ЦБ не может полностью управляться властями. Я имею в виду так, как бы им хотелось. Например, они ...
Да нет, это методологи СОУТ считают таковыми всех, ибо только больной на голову может поверить в ...
Интересный разворот мысли... а народ где живет? Не в своей стране?...
Какая ерунда. ЦБ полностью управляется нашими властями, а сказки про его независимость вам по тел...
Оскорбления? Да ну, ерунда!)) Человек вчера в полной мере прошел тестирование на соответствие дол...
Видимо, не все так думают: А40-8979/2020
А у меня родился конструктивный вопрос.Вы действительно считаете, что современный уровень професс...
А почему они в пользу народа? На пользу для страны мне начхать. А вот для народа интересно....
Ну лично меня после ваших "ответов" не по существу вопроса, постоянно скатывающихся в оскорблени...
Собственно, другого выхода и не было...
О чем Вы?Сбер на сегодняшний день - самый дорогой бренд России.)))...
А для него пока еще ничего не изменилось. Пока он еще в рамках своей стратегии.И потом, почему эт...
Да ладно!)) В соседнем обсуждении статьи про Tableau, SQL, Power BI, Python очевидный IT-шник тож...
Я видела главбухов, приходящих на собеседования и не знающих проводки совсем...
не давеча, как вчера АС Москвы принял заявление от одного настойчивого барина о признании Сбербан...