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ФАС определилась со списком российских приложений для обязательной предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала концепцию проекта постановления, предусматривающего предустановку на определенные виды техники отечественного программного обеспечения.

С 1 июля 2020 года начнет действовать закон, запрещающий продажу электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. Перечни конкретных товаров, а также программ и порядок их установки обудет определить правительство.

В среду в ФАС состоялось рабочее совещание по разработке концепции проекта, сообщает РИА Новости. Документ регламентирует, для какого оборудования, каким образом и когда должен быть обеспечен режим предустановки российского ПО. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах, а также телевизорах с функцией «смарт-ТВ».

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Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин пояснил, что на смартфонах и планшетах могут быть предустановлены такие приложения, как антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к государственным услугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и «смарт-ТВ» должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ первого и второго мультиплекса, добавил он.

Голомолзин напомнил, что с первого июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с первого июля 2021 — для планшетов, с первого июля 2022 — для компьютеров, а с первого июля 2023 года — для телевизоров с функцией «смарт-ТВ».

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При принятии решения о включении типов ПО в список, ФАС будет руководствоваться такими критериями:

  1. Популярность приложения. В том числе количество скачиваний приложения, посещаемость по количеству уникальных пользователей, частота использования, степень индексирования поисковыми системами.
  2. Социальная значимость. В том числе распространение сервисов, социально значимой или обязательной для распространения на территории России информации, формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
  3. Обеспечение безопасности, защиты данных потребителей.
После доработки концепции готовящегося проекта постановления с учетом предложений участников заседания им направят ее окончательный текст. Ожидается, что до конца января на основе этой концепции участникам рабочей группы также направят проект постановления. Внесение документа в кабинет министров запланировано на март 2020 года.

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