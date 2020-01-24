ФАС определилась со списком российских приложений для обязательной предустановки

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин пояснил, что на смартфонах и планшетах могут быть предустановлены такие приложения, как антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к государственным услугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и «смарт-ТВ» должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ первого и второго мультиплекса, добавил он.

Голомолзин напомнил, что с первого июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с первого июля 2021 — для планшетов, с первого июля 2022 — для компьютеров, а с первого июля 2023 года — для телевизоров с функцией «смарт-ТВ».

При принятии решения о включении типов ПО в список, ФАС будет руководствоваться такими критериями: