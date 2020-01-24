Малый бизнес освободили от налогов. Не у нас

Для облегчения налоговой нагрузки на представителей микро бизнеса, им подарили освобождение от уплаты налогов на три года. Повезло опять не нам, а предпринимателям Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал такой закон еще в конце 2019 года, передает Dknews.kz.

В Казахстане микро бизнес – это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП (79 млн. тенге), малый бизнес – это индивидуальные предприниматели и компании с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП (795 млн. тенге).

Налогом на доход является – корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог для крестьянских или фермерских хозяйств, а также социальный налог для предпринимателей, осуществляющих деятельность в СНР на основе упрощенной декларации. Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств.

При этом, освобождение от уплаты налогов распространяется на субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР). Но есть ограничения по видам деятельности.

Под льготу не попали производство и реализация подакцизной продукции, игорный бизнес, аудиторская и охранная деятельность, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и так далее. Освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн. субъектов микро и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более 380 млрд. тенге, направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности.