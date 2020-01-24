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Центробанк отозвал еще одну лицензию

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

АО «НВКбанк» из Саратова занимал 179-е место в рейтинге банков.

Разоренным вкладчикам 2014-2020 будут платить до 5 млн рублей

Свое решение ЦБ объясняет наличием высоких рисков для кредиторов и вкладчиков. В банк назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

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