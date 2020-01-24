Центробанк отозвал еще одну лицензию

MaxC Не, он тут единица не самостоятельная.... Тут всё глубжее))... Греф пугает уходом из Сбербанка

MaxC Надежда, объясните мне на весь мозг калечному, как можно из России полностью управлять тем, что в... Греф пугает уходом из Сбербанка

MaxC Не, 12 апреля я в Звездный бухать поеду. Не до них мне будет...... Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме

проза жизни Конечно, поставил своего кореша возглавлять правительство, теперь можно и кость бросить для СМИ. ... Греф пугает уходом из Сбербанка

Игумнов Групп Думаю, что товарищ опирался на незыблемое "попытка не пытка, а спрос не беда"... Греф пугает уходом из Сбербанка

MaxC И теперь, для полной ясности, осталось осветить структуру этих самых золотовалютных резервов.))) ... Греф пугает уходом из Сбербанка

Halanghulo 2. Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно подает работодателю письменное заявление ... Как составить приказ о переходе на электронные трудовые книжки

MaxC Я смотрю на прогнозируемую чистую прибыль по 19-му году и думаю, что гражданин погорячился)))... Греф пугает уходом из Сбербанка

Над.К Вы путаете государство и страну. Люди живут в стране. А некие "грандиозные изменения", которые вы... Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме

MaxC Так ЦБ еще не передал контрольку правительству. ))) Греф пугает уходом из Сбербанка

kotobormot чеки понятно, но если в этой схеме и с QR кодами кассовых чеков нет, то пардон - схема шита белым... Схема держалась на голом энтузиазме. В сердцах налоговиков пылал азарт

Над.К Вы эти декларации толкайте где-нибудь в Одноклассниках. ЦБ полностью контролируется нашими властя... Греф пугает уходом из Сбербанка

MaxC Ну так...в заголовке. СМРАД (Средства массовой рекламы, агитации и дезинформации) это СМРАД.))... Греф пугает уходом из Сбербанка

kotobormot блин ну не даром этот персонаж на Аль Капоне похож) а вообще чем старше становлюсь, тем больше о... Силовики не хотят наказывать мошенников, крадущих фирмы

VikaV2193 В заголовке так написано ))Не видит себе места, так пусть собирает манатки и на выход. Свято мест... Греф пугает уходом из Сбербанка

radomir Да, уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, но п... Греф пугает уходом из Сбербанка

MaxC ЦБ не может полностью управляться властями. Я имею в виду так, как бы им хотелось. Например, они ... Греф пугает уходом из Сбербанка

Над.К Да нет, это методологи СОУТ считают таковыми всех, ибо только больной на голову может поверить в ... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

radomir Интересный разворот мысли... а народ где живет? Не в своей стране?... Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме

Над.К Какая ерунда. ЦБ полностью управляется нашими властями, а сказки про его независимость вам по тел... Греф пугает уходом из Сбербанка

MaxC Оскорбления? Да ну, ерунда!)) Человек вчера в полной мере прошел тестирование на соответствие дол... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Евгений Жигалов А почему они в пользу народа? На пользу для страны мне начхать. А вот для народа интересно.... Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме

Natali Kr Ну лично меня после ваших "ответов" не по существу вопроса, постоянно скатывающихся в оскорблени... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

MaxC О чем Вы?Сбер на сегодняшний день - самый дорогой бренд России.)))... Греф пугает уходом из Сбербанка

MaxC А для него пока еще ничего не изменилось. Пока он еще в рамках своей стратегии.И потом, почему эт... Греф пугает уходом из Сбербанка

MaxC Да ладно!)) В соседнем обсуждении статьи про Tableau, SQL, Power BI, Python очевидный IT-шник тож... Вы можете изменить бизнес-климат в стране