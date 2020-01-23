Разоренным вкладчикам 2014-2020 будут платить до 5 млн рублей

Комитет Госдумы по финансовому рынку обсудит идею выплаты крупной компенсации вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию за время с 29 декабря 2014 г. и до момента вступления в силу законопроекта. Обсуждается выплата в размере 100%, но не более 5 млн руб.

Распоряжение Путина проработать этот вопрос поручили Антон Силуанов и глава ЦБ Набиуллина, пишут «Ведомости».

Важным условием будет то, что процедура банкротства этих банков к моменту нововведения не должна быть завершена.

Сейчас максимальная выплата составляет 1,4 млн руб. АСВ уже представило цифры: новая норма применима к 170 000 вкладчиков, а сумма на доплату им составит 45,6 млрд руб.

С 2014 г. лицензии лишилось примерно 500 банков. Процедура банкротства банков, ставших крупнейшими страховыми случаями – «Югры», Пробизнесбанка, «Интеркоммерца», Росинтербанка, Внешпромбанка – еще продолжаются. все еще идут.