На ФНС в суд подал МИД России

Министерство иностранных дел России оспаривает в арбитраже Москвы решение налоговой службы на более чем 8 млн рублей. Суд начнёт рассматривать иск 2 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 15 января 2020 года, к производству его приняли 20 января. На 3 марта назначено предварительное заседание. Ответчиком в споре выступает инспекция ФНС №4 по Москве, третьим лицом — Главное управления Пенсионного фонда РФ №10 по Москве и Московской области. Сумма иска – 8 012 194 рубля. Подробности спора неизвестны, кроме того, что МИД РФ подал заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными.

Напомним, 21 января 2020 года было сформировано новое правительство России. Глава МИД РФ Сергей Лавров, занимающий пост с марта 2004 года, сохранил его. В марте Лаврову исполнится 70 лет.