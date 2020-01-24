Еще больше магазинов будут принимать карты

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, снижающий для торговых точек величину годового оборота, при достижении которого они будут обязаны принимать к оплате банковские карты.

«В ближайшее время мы реанимируем тему о снижении порога для приема карт для торговых предприятий. Для всех карт, не только „Мир“. Законопроект пока не рассматривался, но может быть принят в весеннюю сессию. Кроме того, отдельно должны быть прописаны вопросы, связанные с интернет-торговлей», — заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По его словам, законопроектом предусмотрено поэтапное снижение оборота продавца: сначала до 20, затем до 10 и 5 млн рублей. Причем касается это приема карт любой платежной системы, а не только «Мира».

Обязанность принимать карты прописана в «Законе о защите прав потребителя» . Продавец обязан обеспечить прием карт «Мир», если у него выручка за предшествующий календарный год превышает 40 млн рублей. Однако он освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров картами «Мир» в той торговой точке, в которой выручка не превышает 5 млн рублей.