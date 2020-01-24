Семейное предпринимательство – что это? Опубликован текст проекта

На федеральном портале сегодня опубликован текст проанонсированного ранее проекта о семейном бизнесе.

Под семейным подразумевается малое или среднее предприятие, соответствующее одному из следующих критериев:

– члены одной семьи владеют более, чем 50% долей в уставном капитале или более, чем 50% голосующих акций и один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юридического лица, либо председателем совета директоров или хотя бы на одного из членов семьи возложено ведение дел хозяйственного товарищества;

– не менее 50% членов производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства относится к членам одной семьи;

– не менее 50% работников ИП, которые работают у него по основному месту работы, относится к членам его семьи.