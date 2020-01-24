Семейное предпринимательство – что это? Опубликован текст проекта

На федеральном портале сегодня опубликован текст проанонсированного ранее проекта о семейном бизнесе.
Под семейным подразумевается малое или среднее предприятие, соответствующее одному из следующих критериев:
– члены одной семьи владеют более, чем 50% долей в уставном капитале или более, чем 50% голосующих акций и один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юридического лица, либо председателем совета директоров или хотя бы на одного из членов семьи возложено ведение дел хозяйственного товарищества;
– не менее 50% членов производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства относится к членам одной семьи;
– не менее 50% работников ИП, которые работают у него по основному месту работы, относится к членам его семьи.
Под членами семьи понимаются супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья
и сестры родителей каждого из супругов, усыновители, усыновленные.
Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики, говорится в пояснительной записке.