Наконец-то! Утвердили форму СЗВ-ТД

Сегодня опубликовано Постановление Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений».

Речь идет о форме СЗВ-ТД.

В 2020 году эту форму надо сдавать до 15 числа месяца, в котором произошли кадровые мероприятия или подано заявление сотрудника касательно судьбы его бумажной трудовой книжки.

При сдаче первой СЗВ-ТД в отношении сотрудника страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по состоянию на 01.01.2020 у данного работодателя.

Если в течение 2020 года никаких кадровых мероприятий по сотруднику не происходит и сотрудник не пишет заявление по поводу трудовой, то сведения на него подаются впервые до 15 февраля 2021 года.