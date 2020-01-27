Как учитывать расходы на товары при переходе с УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы»

При переходе налогоплательщика, применяющего УСН, с объекта налогообложения в виде доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся объект налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы не учитываются.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.12.2019 г. № 03-11-11/103503.