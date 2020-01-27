Адвокаты-пенсионеры не освобождаются от фиксированных взносов

Адвокаты, как и ИП, уплачивают фиксированные взносы.

В Минфине отметили, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются в целях получения гражданином обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, а в случае, если гражданин — пенсионер, уплачиваемые страховые взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии.

Своевременная и полная уплата страховых взносов является необходимым условием реализации в обязательном социальном страховании принципов устойчивости и автономности его финансовой системы, а также отражает не только частные, но и определенные принципом солидарности публичные интересы.

Обязанность по уплате страховых взносов у физлица — адвоката сохраняется до момента снятия его с учета в налоговом органе в качестве адвоката.

Таким образом Минфин в письме от 30.12.2019 г. № 03-15-05/103489 в очередной раз отверг идею об освобождении пенсионеров от фиксированных взносов .

В ведомстве напомнили, что ранее уже излагали аналогичную позицию в письме от 08.08.2017 N 03-15-05/50651.

Добавим, недавно на сайте РОИ была опубликована народная инициатива, призывающая освободить от страховых взносов пенсионеров, и в частности ИП.

Это будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержке пенсионеров, считает автор предложения.