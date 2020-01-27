Можно ли продавать алкоголь в театре и цирке: разъяснения Минфина

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется только в объектах организации общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей.

Об этом напомнил Минфин в письме от 25.12.2019 № 03-14-11/101653.

Организации на основании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания вправе осуществлять данный лицензируемый вид деятельности в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.

При этом розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускаются в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении или пользовании юрлиц и ИП, осуществляющих деятельность в области культуры.

При этом указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую ИП, при оказании ими услуг общественного питания в концертных и театральных залах, парках.

Отмечается, что согласно позиции Министерства культуры понятия концертного и театрального залов в данном случае необходимо рассматривать не в значении отдельного помещения со зрительным залом и сценой, а как комплекс недвижимого имущества (помещений в здании), включающий в себя в том числе помещение, где возможны продажа алкогольной продукции в рамках оказания услуг общественного питания и, соответственно, ее распитие, при условии, что этот объект общественного питания имеет зал обслуживания посетителей.

А можно ли продавать алкоголь в цирке? На этот вопрос Минфин не ответил, посоветовав обратиться по поводу отнесения цирков к концертным или театральным залам в Министерство культуры.