Сколько взносов в ФСС надо заплатить ИП в 2020 году, чтобы иметь право на оплату больничных

В соответствии с положениями статьи 4.5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ ИП, члены КФХ, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, могут на добровольной основе вступить в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Для этого они должны подать соответствующее заявление в ФСС и заплатить за себя фиксированный страховой взнос до начала года, когда они хотят получить право на страховое обеспечение.

Это значит, что для получения права на страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2021 году необходимо уплатить фиксированный страховой взнос до 31 декабря 2020 года.

Стоимость страхового года в 2020 году составляет: 4 221 руб. 24 коп. (12130 руб. х 2,9% х 12). Соответственно, эту сумму надо заплатить ИП до конца 2020 года, чтобы в 2021 году претендовать на больничные, декретные и детские пособия.