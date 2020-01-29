Клерк.Ру

11 рисков работников на серой зарплате

В настоящее время сложилась ситуация, при которой граждане, фактически осуществляющие те или иные виды деятельности, не состоят ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеют статуса предпринимателя, посетовали в Кузбасском отделении ФСС.

Не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально.

Проблема зарплаты в «конверте», а иными словами неформальной занятости, не один год остро стоит по всей стране. Однако решить эту проблему без участия самих работников, получающих заработную плату по таким схемам, практически невозможно.

В ФСС озвучили, чем рискует работник, соглашаясь работать неформально:

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· получать заниженную оплату труда в неопределённые сроки;

· не получить заработную плату в случае любого конфликта с руководителем;

· не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск;

· лишиться пособий в связи с временной нетрудоспособностью;

· лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением штатов, рождением ребенка и прочими ситуациями;

· получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве и в выплатах при его последствиях;

· не получить расчет при увольнении;

· получить отказ в выдаче кредита;

· получить отказ в выдаче визы;

· лишиться истинной суммы будущей пенсии;

· попасть под уголовную ответственность.

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