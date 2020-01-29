11 рисков работников на серой зарплате

В настоящее время сложилась ситуация, при которой граждане, фактически осуществляющие те или иные виды деятельности, не состоят ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеют статуса предпринимателя, посетовали в Кузбасском отделении ФСС.
Не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально.
Проблема зарплаты в «конверте», а иными словами неформальной занятости, не один год остро стоит по всей стране. Однако решить эту проблему без участия самих работников, получающих заработную плату по таким схемам, практически невозможно.
В ФСС озвучили, чем рискует работник, соглашаясь работать неформально:
· получать заниженную оплату труда в неопределённые сроки;
· не получить заработную плату в случае любого конфликта с руководителем;
· не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск;
· лишиться пособий в связи с временной нетрудоспособностью;
· лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением штатов, рождением ребенка и прочими ситуациями;
· получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве и в выплатах при его последствиях;
· не получить расчет при увольнении;
· получить отказ в выдаче кредита;
· получить отказ в выдаче визы;
· лишиться истинной суммы будущей пенсии;
· попасть под уголовную ответственность.