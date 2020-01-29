11 рисков работников на серой зарплате

В настоящее время сложилась ситуация, при которой граждане, фактически осуществляющие те или иные виды деятельности, не состоят ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеют статуса предпринимателя, посетовали в Кузбасском отделении ФСС.

Не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально.

Проблема зарплаты в «конверте», а иными словами неформальной занятости, не один год остро стоит по всей стране. Однако решить эту проблему без участия самих работников, получающих заработную плату по таким схемам, практически невозможно.

В ФСС озвучили, чем рискует работник, соглашаясь работать неформально: