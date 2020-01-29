ФСС отказывается возмещать декретные, считая трудоустройство беременной фиктивным

Предпринимательница из Красноярского края обратила внимание на проблему возмещения из ФСС выплат декретницам.

Бизнес-леди отправила письмо Президенту Владимиру Путину, а также разместила петицию на сайте Chang.org.

В августе 2018 она приняла на работу сотрудницу, а в декабре 2018 эта сотрудница ушла в декрет.

ИП выплатила ей все положенное, а когда обратилась в ФСС, получила отказ.

ФСС счел трудовые отношения формальными в связи с приемом на работу беременной женщины за несколько месяцев до наступления страхового случая. Арбитражный суд поддержал позицию ФСС (дело № А33-23457/2019).

«Итак, получается в нашей стране по одному закону (ст. 64 ТК) работодатель не вправе отказать в приеме на работу беременной женщине, а на практике получается ФСС не возмещает расходы по выплаченным пособиям, если на работу принята женщина будучи беременной», — пишет в своем обращении к Президенту возмущенная предпринимательница.

В ФСС ей пояснили, что в возмещениях будет отказано, потому что у них указания «сверху»: отказывать.

«На что же еще могут рассчитывать предприниматели (малый бизнес в целом) при таком подходе представителей власти?», — возмущается женщина.

ИП просит изменить сложившуюся практику по возмещению расходов на выплату пособий в связи материнством, ведь именно поэтому работодатель по факту не принимает на работу беременных женщин, потому что пособия приходится платить за свой счет.

Добавим, что заседание апелляционного суда по этому делу назначено на 18 февраля 2020.