Сведения из электронной трудовой книжки будем получать в МФЦ

Опубликовано постановление Правительства № 40 от 24.01.2020, которым дополнен перечень государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в МФЦ.

Введена новая услуга – «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте».

Это позволит гражданам получать сведения о своей трудовой деятельности не только в ПФР, но и в МФЦ.

Кроме того, на основании Распоряжения Правительства №91-р от 24.01.2020 ПФР будет предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан по экстерриториальному принципу, то есть в любом отделении ПФР и любом МФЦ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.