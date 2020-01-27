Удобная функция Альфа-банка несет в себе риски остаться без денег

у Альфа-Банка есть функция внесения денежных средств наличными на счет любого клиента Альфы с помощью номера счета и без использования какой-либо карты через банкомат. Операция отображается как «внесение наличных» без отображения ФИО вносившего и вообще каких-либо данных.

Но! Альфа-Банк с большим удовольствие блокирует счета после таких пополнений (2-3 операции по счету и получите блокировку счета с последующеми заморочками по разблокировке). При этом для разблокировки могут потребовать разные подтверждения: от договоров до фотографии вносителя средств.

И вот очередной случай: клиент Альфы продал биткоины на сумму в 300 тыс. рублей. Покупатель внес денежные средства через банкомат на счет продавца в Альфа-Банке. И счет заблокировали. Альфа-Банк потребовал предоставить чеки о внесении денежных средств, которые клиент не может предоставить по причине пополнения счета в другом городе и анонимности сделки. Обращения клиента в банк никакого результата не дали, заявления и объяснения не помогают. Деньги заблокированы.

Самое интересное: закрыть счет и перевести деньги в другой банк в этом случае тоже нельзя. Будьте осторожны с удобной, как кажется на первый взгляд, функцией Альфы, иначе можете остаться без денег.