Рисуете документы, а сторож без роли?

У налогоплательщика было 3 спорных контрагента. Он покупал у них оси, рамы, шасси, прицепы и т.д. Но инспекция заявила, что ничего налогоплательщик не покупал и доначислила НДС с пеней. Всего на 18 млн руб.

Контрагенты и правда очень сомнительные. Вычеты по НДС – 99,9%, документы подписываются директором и бухгалтером, хотя бухгалтера в штате нет и т.д. Но в этом деле надо обратить внимание на другой момент.

У налогоплательщика очень строгая система пропуска на территорию:

– дежурят два сторожа. Один – на проходной, другой – на территории;

– когда приходит посетитель, сторож переписывает его данные в журнал посетителей;

– если приезжает транспорт, сторож уведомляет отдел закупок или коммерческий отдел;

– водителя пропускают в соответствующий отдел, где он оформляет документы, чтобы транспорт мог проехать на территорию;

– с документами для въезда водитель возвращается к сторожу, который выписывает пропуск на въезд и вносит запись в журнал въезда-выезда;

– когда транспорт выезжает, водитель предъявляет все документы, пропуск, на транспортных накладных фиксируется время въезда и отъезда;

– все документы передаются в бухгалтерию.

И что же? Налогоплательщик не представил в инспекцию никаких документов, которые доказывали бы, что транспорт спорных контрагентов въезжал на территорию. При том, что въезд-выезд оставляют документальный след, как описано выше, и эти документы должны храниться в бухгалтерии.

Ах да. Ещё компания ведёт видеонаблюдение. И записей с камер она тоже никому не показала. Суд согласился с инспекцией и оставил доначисления в силе.

Так что, уважаемые бизнесмены, рисованием бумажек инспекцию давно не проведёшь, не надо и пытаться. Прежде, чем что-то делать, надо подумать на десять шагов вперёд и уж точно не полагаться на методы, которые работали несколько лет назад.