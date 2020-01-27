НДФЛ с пенсии все-таки введут

При выходе из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, придется платить НДФЛ.
Однако будет ли НДФЛ взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено.
Минфин рассматривает вариант, когда налог может быть начислен только на полученный инвестдоход.
По мнению чиновников, налог выступит ограничением — чтобы граждане не смогли «снять и все сразу потратить».
Между тем эксперты отмечают, что если перед Минфином и ЦБ стоит задача привлечения граждан в новую систему, налогообложение выглядит избыточной мерой, пишут «Известия».
«В бюджет много денег это не принесет: существующая ставка в 13% и так невелика. Более того, это будет нелогичным и на фоне принципа работы индивидуальных инвестиционных счетов, которые от налогов освобождены. Поэтому людям будет выгоднее вкладывать средства туда, а не в ГПП», — прокомментировал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.