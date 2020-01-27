Верховный суд посчитал, что нельзя отказать в открытии счета из-за субъективного мнения работника банка

Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск петербуржца против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.

ВС направил дело на пересмотр в первую инстанцию — Дзержинский районный суд, пишет РБК.

Альфа-банк в декабре 2017 года отказался заключать с Константином Шамко договор банковского счета. Такое решение в банке объяснили положениями статьи закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как указано в постановлении ВС, конкретных оснований для отказа банк не привел.

Петербуржец начал судиться с банком, но Дзержинский суд отклонил его иск, признав действия кредитной организации обоснованными, а судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила его решение без изменений. Оба суда ссылались на то, что Альфа-банк предлагал Шамко пересмотреть заявку, если тот предоставит документы, в которых зафиксировано его финансовое положение. По их утверждению, житель Петербурга этого не сделал.

Согласно внутреннему распорядку Альфа-банка, клиента могут заподозрить в нарушении статьи об отмывании доходов, в частности, если он:

во время собеседования с сотрудником банка постоянно консультируется с третьим лицом напрямую или по телефону;

при открытии счета не может самостоятельно пояснить, какой тарифный план ему нужен, и предъявляет написанное третьим лицом название плана;

в графе «место и должность работы» указывает сведения, которые говорят об отсутствии постоянного источника дохода, и настаивает на повышении пакета услуг, при том что его потребности не соответствуют этому тарифу; при открытии счета заказывает более двух однотипных карт повышенной категории либо максимальное количество дебетовых карт.

Положение предусматривает, что у банка могут быть и «иные подозрения» о том, что счет открывается для отмывания доходов. В этом случае уполномоченный сотрудник (заместитель руководителя) должен привести четкие обоснования своих подозрений. Клиент должен удовлетворять как минимум двум критериям для отказа.

Как указано в постановлении ВС, уполномоченная сотрудница банка отказала Шамко на основании своего «субъективного мнения», усмотрев у него «наличие низкого социального статуса». Рассматривавшие иск Шамко суды не дали оценки этим обстоятельствам, говорится в постановлении ВС.

Шамко подал жалобу с требованием признать незаконными постановления предыдущих инстанций и отменить их. Он также потребовал обязать банк открыть ему счет и выплатить компенсацию в 200 тыс. руб. за причинение морального вреда.

В пресс-службе Альфа-банка заявили РБК, что рассчитывают на повторное положительное решение суда первой инстанции. И подчеркнули, что банк всегда четко соблюдает законы, требования регулятора и, в частности, нормы 115-ФЗ.