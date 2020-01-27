Очередной глюк или махинации банка «Открытие» с картами

Можно открыть карту на имя любого человека и проводить махинации без его ведома?

Клиент банка «Открытие» из Краснодара столкнулся с вопиющим эпизодом мошенничества. Случай, который он описывает, произошел на днях с его женой. В середине декабря она перевела счет в банк «Открытие», ранее открытый в Бинбанке. Спустя пару дней в интернет-банке они увидели еще одну выпущенную, но неактивированную зарплатную карту «Мир». Работодатель супруги ее не выпускал. Пока люди вспоминали всех предыдущих работодателей жены, на эту неактивированную карту пришли 1000 рублей.

«При обращении в банк выяснилось, что карта открыта неким РООИ ПСПИ «СИ», что элементарно гуглится. Организация «РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИНВАЛИДОВ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА». Естественно, жена моя не числится в инвалидах! Плюс к этой карте ещё привязано 2 новых номера телефона! Т.е. карту открыли без её ведома и в другом городе (Москва)».

Люди обращаются в банк с просьбой заблокировать и перевыпустить карту. И тут через день с этой неактивированной заблокированной карты снимают наличку в банкомате Альфа-банка в Москве.

«Оказывается, курьер доставил эту карту какому-то лицу в Москве, и оно в момент получения наличных, якобы, активировало заблокированную карту», – поясняет мужчина.

С новым визитом в банк выясняется, что кроме этих двух карт, которые видны в интернет-банке и мобильном приложении есть ещё одна, но уже закрытая карта «МИР». И закрыта она в середине февраля 2020 г.

«Не иначе машина времени в «Открытии» завелась! В общем, пока разбирается служба безопасности банка, сидим и думаем, что пытаются сделать эти товарищи таким способом? Обналичить? Получается, можно открыть карту на имя любого человека и проводить махинации без его ведома? Кто сообщники? Сотрудники банка?»