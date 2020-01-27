HeadHunter не разрешал клиентам работать со сторонними программами для подбора персонала

Федеральная антимонопольная служба обвинила онлайн-сервис HeadHunter в нарушении законодательства о конкуренции. Там запрещали своим клиентам работать с разработанным компанией «Стафори» роботом Верой, автоматизирующим услуги рекрутеров, пишет «Коммерсантъ».
Вместо этого HeadHunter предлагал собственную разработку с аналогичной функциональностью.
Как следует из решения ФАС, HeadHunter блокировал сотрудников компаний, использовавших робота Веру, ссылаясь на правила использования, запрещающие клиентам применять сторонний софт.
В HeadHunter пока изучают мотивировочную часть решения ФАС. "Уже сейчас можно сказать, что оно содержит ряд позитивных с нашей точки зрения факторов, доказывающих правомерность действий компании«,— заявили в пресс-службе компании. Нельзя однозначно сделать вывод о том, что ФАС встала на сторону «Стафори», поскольку та пыталась узаконить парсинг (сбор) данных, с чем не согласилась служба, настаивают там.