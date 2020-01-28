Как отразить в РСВ пониженные взносы за иностранного работника

Компания приняла в декабре на работу иностранца со статусом временно пребывающего. Взносы на социальное страхование за него платят по тарифу 1,8 процента. Надо ли показывать взносы за работника в приложении 9 к расчету по взносам за 2019 год? Ответ на этот вопрос газете УНП Северо-Запад дала Марина Спиридонова, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.

Компания платит за временно пребывающего иностранца страховые взносы в следующем порядке:

на обязательное медицинское страхование взносы не начисляют (подп.15 п. 1 ст. 422 НК);

на пенсионное страхование – в общем порядке (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ);

на страхование по временной нетрудоспособности и на случай материнства – по тарифу 1,8 процента (ч.1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

В годовом расчете по взносам платежи нужно показать в приложении 9 к разделу 1. По каждому иностранному работнику следует вписать: в полях 020–060 – Ф. И. О., ИНН и СНИЛС;в поле 070 – код страны гражданства; в поле 080 – начисленные выплаты.В поле 010 нужно заполнить сумму выплат по всем работникам, которых компания перечислила в приложении 9.