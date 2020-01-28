С 1 февраля в Платон придется платить больше

Тариф государственной системы «Платон» будет проиндексирован на 16 копеек в первый день февраля.

Согласно изначальному плану, стоимость проезда должна составлять 3,73 рубля, пишут «Известия». Этот тариф установили по распоряжению правительства еще в июне 2013 года, за два года до запуска системы. Однако автовладельцам пошли навстречу и снизили плату до 1,53 рубля за километр после старта «Платона». За четыре года функционирования системы тариф ни разу не индексировался. В прошлом году российское правительство приняло решение индексировать тариф постепенно в течение трех лет на размер накопленной инфляции с 2015 по 2019 год.

Первый этап состоялся в прошлом июле: индексация применилась, исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015-го (с момента запуска госсистемы) по февраль 2017 года включительно. Исходя из этого, размер платы составил 2,04 рубля за один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам.

У нас самая низкая такса среди аналогичных систем в Европе. Например, в Австрии ставка доходит до $0,49 (30,13 рубля), в Белоруссии — $0,16 (9,84 рубля)

С 1 февраля будет применяться индексация, исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 года по февраль 2019-го включительно. Учитывая уже опубликованные статистические данные Росстата за указанный период, размер платы составит 2,20 рубля.

В отличие от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции, такое повышение позволит снизить нагрузку на предпринимателей и обеспечит плавность изменения инфраструктурного тарифа, считает глава ООО «РТИТС» (компания — оператор госсистемы «Платон») Антон Замков.

Помимо ремонта дорог и мостов государственная система «Платон» повышает прозрачность рынка грузоперевозок. В автоматическом режиме информация уходит Федеральную налоговую службу, Федеральную таможенную службу и Министерство внутренних дел.