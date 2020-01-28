Что вам нужно знать о проверках по 152-ФЗ

Сегодня международный день защиты персональных данных. Роскомнадзор проводит публичный семинар для операторов персональных данных по итогам контрольно-надзорной деятельности ведомства за 2019 год.

Прямой эфир найдете по ссылке.

В зале присутствует Максим Лагутин, основатель и эксперт по защите персональных данных в Б-152. Вот некоторая информация о проверках на соблюдение privacy.

Плановых проверок стало меньше, а нарушений по обработке персональных данных больше.

Штрафы выросли на 38% по сравнению 2018 годом.

Количество жалоб от физических лиц выросло на 22,4% до 50 тыс. Люди стали больше стараться пользоваться своими правами, охраняющими персональные данные.

Вот на что люди жалуются в Роскомнадзор чаще всего: размещение списков должников в подъездах, отправка платежек без конвертов, перевод пенсионных накоплений в НПФ с использованием персданных, передача персональных данных от банков коллекторам, отсутствие политики конфиденциальности в соцсетях и сайтах и т.д.

Приводятся также примеры нарушений по статьям КоАП РФ.