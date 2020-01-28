Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий, а бухгалтеров избавят от СЗВ-М

Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепят в Конституции, заявила на пленарном заседании Госдумы сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.

Во время обсуждения законопроекта о поправках в Конституцию РФ первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко спросил, означает ли предложение об обязательной индексации пенсий и индексирование пенсий работающих пенсионеров.

«Ответ мы находим в дополняемой поправками части 6 статьи 75 Конституции, где формируется система пенсионного обеспечения граждан исходя из принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Отмечается, что регулярное осуществление индексации размера пенсии в порядке, установленным федеральным законом. Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идёт о стабильности социального стандарта. Так, что ответ — индексируется», — цитирует «Парламентская газета» ответ Хабриевой.

Таким образом, если работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий, потребность в отчетности по форме СЗВ-М отпадет сама собой и бухгалтерам больше не придется сдавать ее.