Мишустин назначил нового мусорного короля

Премьер определился с новым главой «Российского экологичесого оператора». Уже больше года люди платят мусорную дань государству, ситуация с мусором не улучшается, по стране гудят мусорные скандалы.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» сроком на три года.

Представитель Минприроды Наталья Хлопунова назвала назначение Гудкова «очень полезным для отрасли». «Высокий профессионал», — заявила она. «Он — специалист в привлечении инвестиций и реализации проектов, особенно в государственно-частном партнерстве — то, что нужно», — такую характеристику дают Гудкову.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин знает давно Гудкова. Были совместные инфраструктурные проекты еще по Ямалу. Гудков запускал в Питере западный скоростной диаметр, реконструкцию Пулково еще при губернаторе Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год Валентине Матвиенко.

«Российский экологический оператор» курирует мусорную реформу. В ноябре прошлого года глава компании Денис Буцаев подал в отставку.