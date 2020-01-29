ФНС грозит нам новыми технологиями и стратегиями

ФНС России продолжит внедрять современные технологии в налоговое администрирование, заявил руководитель налоговой службы Даниил Егоров на очередном заседании Общественного совета при ФНС России. Речь идет не только об электронных сервисах, но и выстраивании новой стратегии взаимодействия с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом.

На заседании новый глава налоговой службы рассказывал о том, как упрощается жизнь налогоплательщиков, ведь ФНС постепенно забирает в свои руки расчет налогов. В пример была приведена отмена деклаарций по транспортному и земельному налогу. Нововведение не только снизит нагрузку на бизнес, считают налоговики, но и позволит сэкономить ресурсы налоговых органов, так как исчезнет необходимость в ежегодной камеральной проверке почти 1 млн деклараций. При этом для сверки налоговый орган будет направлять плательщикам сообщение об исчисленной сумме налогов.

«За налогоплательщиком остается обязанность исчислить налог и уплатить так же, как и сейчас. Бюджеты региональные и местные будут получать доходы с той же периодичностью. По истечении налогового периода отчетность подавать не нужно. Налоговый орган проводит контрольный расчет и направляет его налогоплательщику, то есть фактически мы сверяемся с ним. Если сумма не отличается от той суммы, что налогоплательщик заплатил – значит, все обязательства исполнены. Если данные расходятся, у налогоплательщика будет 10 дней, чтобы представить дополнительные документы», - заявила зам. главы ФНС Светлана Бондарчук.

Еще один проект по сокращению отчетности и административной нагрузки на бизнес – это Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), который запущен с 1 января 2020 года. Если до сих пор компании сдавали бухгалтерскую отчетность как в налоговые инспекции, так и в органы статистики, то теперь только в налоговую. ФНС России сама передаст сведения в Росстат. Кроме того, размещенную в ГИР БО отчетность у организации не вправе повторно истребовать другие государственные органы. О том, что с 2020 года организации насильно заставили сдавать бухотчетность только в электронном виде, что вряд ли упростило нагрузку, руководство ФНС умолчало.