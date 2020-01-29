Силовикам облегчат онлайн-доступ к данным всех жителей страны

Все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), к 2024 году смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.

Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов, говорится в презентации нового министра связи Максута Шадаева на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», пишут «Ведомости».

Как пояснили юристы, данные правоохранители получают как из собственных баз, так и из других, в том числе по решению суда, которое нужно, например, для получения доступа к записям телефонных переговоров, электронной почте, СМС, сообщениям в мессенджерах, для получения банковской информации. При этом воплотить инициативу Шадаева об онлайн-доступе без изменения законодательства и Конституции невозможно.

По словам экспертов, идея упростить получение данных правильная, суды и сейчас редко отказывают правоохранительным органам. Главный вопрос в том, как идея Шадаева будет исполнена, т. е. как будет предоставляться доступ к такой базе и кто его сможет получить. Доступ должен выдаваться, например, по личному идентификатору конкретного сотрудника правоохранительных органов, чтобы в базе можно было посмотреть, кто, когда и зачем к такой информации обращался, считают эксперты.

Часть презентации Шадаев посвятил цифровизации госуслуг и способам идентификации граждан: он считает, что главная цель цифровизации госуслуг – снижение времени, которое должен тратить каждый гражданин в год на общение с органами власти, оно не должно превышать трех часов.

Шадаев рассказал, что к 2024 году в личном кабинете госуслуг граждане получат доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы. Отдельно Шадаев говорил о замене обычных паспортов на цифровой ID и использование биометрии.