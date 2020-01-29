Сбербанк повысил стоимость эквайринга. Бизнес недоволен

Бухгалтеру позвонили из Сбербанка и сообщили, что комиссия за эквайринг повышается с 2,25 % до 2,5 %. Кроме того, банк вводит сервисный сбор от 500 до 1000 рублей в месяц в зависимости от суммы поступления от эквайринга.

Если компания не согласна на новые условия, банк демонтирует оборудование и расторгнет договор.

Такими грустными новостями поделилась участница нашего форума в теме «Новые правила? Повышают проценты по эквайрингу».

Бухгалтер обратилась за советом к коллегам. У нее есть два вопроса:

1. Правда ли, что это по всей России во всех банках меняют условия с поднятием процентов и вводом сервисного сбора? 2. Сталкивался, кто то с этим, можно ли без последствий отказаться или выхода нет и надо подписывать и соглашаться на новые условия?

«И как работать-то при том, что условия постоянно меняют в худшую сторону? Что делать? Смириться?», — вопрошает наша читательница.