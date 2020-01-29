Главу налоговой поймали на подлоге документов

Незаконный подлог документов при регистрации ИП без его согласия вменяют главе налоговой службы города Норильска, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура нашла факты злоупотреблений со стороны руководства налоговой инспекции. Руководитель службы внес недостоверные сведения в заявление гражданина о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. При этом был «совершен подлог документа» и «в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей против воли заявителя внесена запись о регистрации «подставного» субъекта предпринимательской деятельности».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285.3 УК РФ (подлог документа). Согласно Уголовному кодексу, виновному грозит до 4 лет лишения свободы.

Кстати, вчера стало известно о продлении срока заключения главы ФНС по Архангельской области. Он проведет в камере еще 3 месяца, пока не завершится расследование о получении им взятки в размере 1 млн рублей за то, чтобы он закрыл глаза на нарушения законодательства в отношении предприятия, занимающегося скупкой и продажей золота.