Сколько заработала Почта России на цифровых услугах

Примерно 10% выручки «Почты России» в прошлом году пришлось на цифровые продукты: это свыше 21 млрд руб., а в позапрошлом году цифровая выручка составила всего 7 млрд руб.

Сейчас ежемесячно «Почта России» зарабатывает на цифровых сервисах примерно по 2 млрд руб., а интернет-трафик достигает 20 млн посетителей в месяц, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

В 2024 г. «Почта России» рассчитывает на увеличение выручки от цифровых решений до 157 млрд руб., заявил заместитель гендиректора по информационным технологиям «Почты России» Сергей Емельченков, – это будет половина всей выручки компании. Для достижения этих показателей планируется инвестировать в развитие новых продуктовых решений 47 млрд руб., сообщил Емельченков.

Рост цифровой выручки «Почте России» обеспечили три самых востребованных у юридических и физических лиц цифровых канала. Первый – это онлайн-сервис отправки писем и посылок для интернет-магазинов и других крупных отправителей, работающий на сайте otpravka.pochta.ru. Этот сервис автоматизирует подготовку и отправку партий посылок. За 2019 г. портал заработал 13,7 млрд руб. Решение способно в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, а также позволяет интегрировать системы «Почты России» в бизнес-процессы отправителя с помощью программного интерфейса (API). Сервис еженедельно генерирует для компании выручку в размере 330–400 млн руб., рассказал представитель «Почты России».

Вторым по доходности каналом электронной коммерции стал сайт «Почты России» – pochta.ru – и ее мобильное приложение, предоставляющие сервисы онлайн-оформления и массовой отправки посылок для частных лиц. Вместе они дали 4,1 млрд руб. выручки. Онлайн-оформление дает пользователям возможность сдать самостоятельно оформленные и оплаченные посылки в любом отделении «Почты России» без очереди. В октябре количество отправлений, оформленных онлайн, превысило 1 млн шт. и составило 10% от общего числа отправлений за этот период.

Третьим по доходности цифровым продуктом стал сервис электронных заказных писем. Его выручка составила 3,41 млрд руб. Он позволяет получать штрафы за нарушение правил дорожного движения от ГИБДД, постановления от Федеральной службы судебных приставов, повестки от мировых судей и других государственных органов в режиме онлайн.

«Почта России» активно расширяет каналы цифровых продаж. В октябре 2019 г. у компании заработал сервис пересылки покупок в интернет-магазинах в свои отделения, а также собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов.