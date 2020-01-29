Смешная история, участникам которой не до смеха: один ИП случайно «закрыл» другого ИП

Нелепая история приключилась с индивидуальным предпринимателем, который решил закрыть свой бизнес.

ИП заполнил бланк формы Р26001 и лично сдал его в ИФНС. Так как бизнесмен не помнил свои номера (ИНН и ОГРН), а под рукой бумажных документов с их указанием не оказалось, он воспользовался сервисом ФНС. На сайте ФНС он забил свои ФИО, и получил желаемые коды.

Налоговики благополучно закрыли ИП.

Дело было в апреле 2019-го. Каково же было изумление бывшего ИП, когда в январе 2020-го он получил требование об уплате взносов за 2019 год.

Выяснилось, что он до сих пор числится действующим предпринимателем и ему начисляются взносы.

Оказывается, случился курьез. ИП по ошибки заполнил форму Р26001 на своего полного тезку. В итоге налоговики прикрыли бизнес не того человека.

Этой историей ИП поделился на нашем форуме в теме «ФНС прекратила деятельность ИП однофамильца!».

Мужчина упрекает налоговиков в невнимательности — ведь они должны были проверить документы.

Впрочем, участники обсуждения отмечают, что у ИФНС практически не было шансов выявить такую нелепость. Они сверили данные формы с данными паспорта. Все совпало.

Теперь мужчине предстоит повторно пройти процедуру закрытия и заплатить взносы за тот период, когда он был ИП, будучи уверенным, что деятельность прекращена.

Такая перспектива его не радует. Но что поделать...

Добавим, что в еще более курьезной ситуации оказался другой ИП-однофамилец, которого исключили из ЕГРЮЛ против его воли.

«Еще спасибо скажите, что тот ИП, которого закрыли, на разборки не пришел, вот он хлебнул, наверное» — комментируют читатели форума.

В общем, ситуация со стороны выглядит комично. Помните, как там у Михаила Задорнова? А в это время проводница второго девятого вагона...

Правда, обоим ИП в этой истории не до смеха.

Будьте внимательны при заполнении документов!