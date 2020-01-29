Компании получают миллионные доначисления за прошлые годы

Многие уже отлично понимают, что применять схемы не надо. Но компаниям продолжает прилетать за налоговые нарушения прошлых лет. Тогда многим казалось, что схемы – это нормально.

Например, в 2014 году компания из Архангельской области фиктивно купила в Дагестане 11 тыс. тонн щебня. В 2018 году прошла выездная проверка, которая решила, что этой сделки на самом деле не было, а у компании был свой щебень, который она использовала для строительства дорог. Вот как инспекция доказала это в суде:

– товарные накладные со стороны покупателя якобы подписал заведующий базой. Но в период поставки щебня он у покупателя не работал. Поставщика щебня он не знает, ничего не подписывал, и по этой ситуации сказать вообще ничего не может. Что интересно, потом, после этого допроса, завбазой пришёл в налоговую самостоятельно и изменил показания. Теперь он говорил, что якобы работал на заводе, но по ГПХ, накладные подписал и поставщика вспомнил. Ему не поверили ни ФНС, ни суд.

– Экспертиза подтвердила, что подписи на товарных накладных выполнены не тем лицом, которое их якобы подписало. Покупатель попытался это оспорить, но не вышло.

– Чтобы перевести спорный щебень из Дагестана до Архангельской области, нужно было 1400 КАМАЗов. В деле рассматривалась покупка щебня двух фракций: 0-10 и 20-40. Перевозка только мелкой фракции потребовала бы расхода топлива на 16,5 млн руб, что делает всю операция нерентабельной. Расстояние от карьера, где якобы добывался щебень, до покупателя — 2500 км.

– Поставщик не задекларировал и не заплатил НДС, у него масса признаков однодневки, у него нет ресурсов, чтобы добывать щебень.

– Покупатель не рассчитался за щебень. Поставщик перевел долг на другую организацию, причём директор поставщика и директор компании, которая получила право требования долга — одно и то же лицо. Так покупатель получил доначисления на 5,5 млн руб.

Выводы из этой истории настолько очевидны, что не будем вас ими утомлять: вы и сами все понимаете.