Изменятся пороговые значения налоговой недоимки для привлечения к уголовке

26 декабря 2019 г. Президент Российской Федерации внес в Государственную Думу законопроект № 871811-7 «О внесении изменений в УК РФ и ст. 28-1 УПК РФ» в части совершенствования уголовно-правового регулирования в сфере экономических отношений.

Законопроект в числе прочих изменений вносит изменения в примечания к ст. 198 – 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ в части, касающейся определения крупного и особо крупного размера неуплаченных налогов и иных обязательных платежей.

Предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и в относительных величинах (% от суммы подлежащих уплате налогов). Вместо этого предлагается установить минимальные пороговые значения сумм недоимки в твердой сумме.

Принятие законопроекта безусловно приведет к сокращению количества уголовных дел против граждан и руководителей юридических лиц. Например, в текущей редакции УК РФ гражданина можно привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, если недоимка составляет более 4,5 млн. рублей при условии, что доля неуплаченных налогов в пределах 3-х финансовых лет подряд превышает 20%. В случае принятия законопроекта минимальное пороговое значение будет составлять 13,5 млн. рублей.