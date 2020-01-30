Чтобы дать налоговые льготы пенсионерам, ИФНС запрашивает сведения в ПФР

С 2018 года для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов (ряда категорий), многодетных введен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот при налогообложении недвижимости на основании сведений, полученных налоговыми органами в соответствии с НК.

С 2020 года беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот распространен на налогоплательщиков-физических лиц по транспортному налогу.

В целях применения указанных норм регламентирован информационный обмен ФНС и ПФР.

В среде СМЭВ для налоговых органов реализована возможность единичного запроса сведений из ПФР по видам сведений об этих лицах.

При этом необходимо понимать, что сведения из ПФР по единичным запросам, подтверждающие наличие у налогоплательщиков статуса пенсионера или инвалида, также являются основанием для предоставления налоговых льгот начиная с налогового периода 2018 года — по земельному налогу и налогу на имущество физлиц и с 2020 года — по транспортному налогу, если такие льготы по транспортному налогу предусмотрены законами субъектов РФ, независимо от даты назначения пенсии/даты установления инвалидности при условии, что в соответствующий налоговый период налогоплательщик относился к указанным льготным категориям лиц.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/945@ от 23.01.2020.