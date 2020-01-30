Последние новости про налог на огород

Сегодня Совет Федерации рассмотрит поправки, которые в народе уже прозвали налогом на огород. Проект, прошедший три чтения в Госдуме, предусматривает расширение применения патентной системы налогообложения. Патенты предлагают приобретать гражданам, занимающимся растениеводством и животноводством.

Патенты и называли налогом на огород, который может коснуться обычных дачников. В действительности пугаться налога на огород не стоит.

Поправки касаются лишь индивидуальных предпринимателей, которые ведут сельское хозяйство на больших участках и используют труд наемных работников. Тем же, кто реализует излишки продукции своего сельского приусадебного сада и огорода, покупать патент не нужно.

«И уж тем более, это не касается владельцев дачных соток в садоводческих товариществах», – подчеркнул Олег Валенчук, депутат Госдумы РФ, председатель Союза садоводов России.

Патентную систему налогообложения (ПСН) вправе применять только индивидуальные предприниматели и только по определенным видам деятельности. Это, например, розничная торговля, общепит. При этом ИП разрешено иметь не более 15 наемных работников, а доход не должен превысить 60 миллионов рублей в год.

Расчет стоимости патента основан на потенциально возможном годовом доходе ИП. Этот доход индексируется на коэффициент-дефлятор. Если повышается дефлятор, растет и стоимость патента.