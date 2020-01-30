Люди считают себя ущемленными из-за повышения маткапитала с 2020 года

Сейчас маткапитал составляет 466 617 рублей.

С 2020 года (то есть задним числом) вступит новое правило.

Семьи будут получать:

· при рождении первого ребенка — 466 617 руб.;

· при рождении второго ребенка — 616 617 руб. (если не получали капитал за первого) или 150 000 руб., если получали капитал за первого.

Между тем, семьи, где второй ребенок родился до 01.01.2020, недовольны таким решением властей.

На сайте Chang.org опубликована соответствующая петиция.

Автор воззвания утверждает, что введение маткапитала за первого ребенка и увеличение суммы за второго спровоцируют рост стоимости жилья.

В итоге под удар попадут те, кто получил сертификат на маткапитал за детей, рожденных до 2020 года. Если эти люди еще не успели вложить в ипотеку выделенные им деньги, то им придется покупать жилье дороже.

«Таким образом родители родившие ранее 01.01.2020 и не успевшие воспользоваться правом материнского капитала оказываются в сложном и в неравноценном положении», — заявляет автор петиции.

Суть предложения сводится к тому, чтобы новую повышенную сумму (616 617 руб. вместо 466 617 руб.) платили всем, кто ранее имел право на маткапитал, но к началу 2020 года еще не успел распорядиться им.