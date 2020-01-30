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Компанию наказали за работу по фиктивным договорам комиссии

Пресс-служба ФНС рассказала об очередном выигранном налоговиками судебном деле

Компания закупала лом и отходы цветных металлов, перерабатывала их в алюминиевые сплавы и продавала готовую продукцию. Делалось это через формальный документооборот по договорам комиссии. Выявив эту схему минимизации налогов, инспекция доначислила компании НДС и налог на прибыль.

Организация не согласилась с этим решением и обратилась в суд. Она указала, что материалы проверки не подтверждают мнимость спорных договоров и получение необоснованной налоговой выгоды. Инспекция также не опровергла достоверность его первичной документации, которая подтверждает фактическое исполнение договоров комиссии и поставки.

Суды трех инстанций отказали компании в удовлетворении требований. Они указали, что компания необоснованно занижала налоговую базу по НДС и доходы от реализации готовой продукции, которые учитываются при определении базы по налогу на прибыль. Она использовала фиктивные договоры комиссии и поставки, чтобы уменьшать выручку от продажи готовой продукции, увеличивать налоговые вычеты по НДС и расходы, которые учитываются при налогообложении прибыли. То есть налогоплательщик создал искусственную ситуацию, которая позволила ему скрывать реальные доходы от реализации алюминиевых сплавов конечным покупателям. Поэтому они признали правомерными выводы инспекции

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