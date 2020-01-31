Внимание! Опубликован новый КоАП

Накануне вечером на федеральном портале Минюст опубликован проект нового КоАП.

Относительно ИП в новом Кодексе сказано следующее:

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, независимо от соблюдения ими требований законодательства о государственной регистрации в качестве ИП, несут административную ответственность как ИП в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях.

В новый КоАП законопроектом предлагается включить три раздела: раздел I «Общая часть», раздел II «Особенная часть», раздел III «Субъекты административной юрисдикции».

Познакомим вас с некоторыми статьями КоАП, которые касаются бухгалтерско-налоговой сферы.

Статья 29.21. Нарушение сроков представления налоговой декларации (РСВ)

Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 000 до 2 000 рублей.

Статья 29.22. Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством и законодательством о страховых взносах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные органы, органы управления государственных внебюджетных фондов оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц — от 4 000 до 8 000 рублей.

Статья 29.28. Нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 29.9 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет.

Статья 29.31. Нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении ККТ

1. Неприменение ККТ -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт при продаже товара, выполнении работ или оказании услуг, осуществленных без применения ККТ, но не менее 10 000 рублей; на юрлиц — от трех четвертых до одного размера суммы наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт при продаже товара, выполнении работ или оказании услуг, осуществленных без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в случае, если сумма расчетов, осуществленных без применения ККТ, составила, в том числе в совокупности, 1 миллион рублей и более, -

влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от 1 года до 2 лет; наложение административного штрафа на ИП в размере от 400 000 до 500 000 рублей; на юрлиц — от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.

Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021.