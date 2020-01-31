Половину покупок люди оплачивают картами. Скоро безнал возьмет верх над наличкой

В 4 квартале 2019 года более половины товаров и услуг в нашей стране впервые были оплачены безналично. Доля таких расчетов составила 50,4% от общих расходов граждан, что на 4,5 п.п. выше, чем в 4 квартале 2018-го.

Такие данные приводит Сбербанк, который в рамках проекта «СберДанные» проанализировал развитие безналичных платежей в России.

По прогнозу аналитиков «СберДанных», в 2020 году порог в 50% также будет преодолен.

Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы (р2р), то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8%.

В регионах отметка в 50% сегодня уже не выдающееся достижение: в 4 квартале 2019 г. этот уровень преодолен в 36 регионах, а в Мурманской области «взята» новая высота — 60%.