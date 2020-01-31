Минюст предложил не наказывать чиновников за «вынужденную коррупцию»

Минюст планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции, предусмотрев случаи, когда несоблюдение установленных запретов, ограничений и требований «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не является правонарушением.

Уведомление о разработке поправок в закон ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов. В нем говорится, что поправки готовятся во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг., а в их разработке вместе с Минюстом участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон «О противодействии коррупции» уже внесен в правительство, пишут «Ведомости».

По действующему закону оценивать коррупционные правонарушения уполномочены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. В случае установления ими обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие чиновника не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение. Но иногда соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено, говорится в уведомлении. Такое освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов, отмечает Минюст.

На запрос агентства ТАСС в министерстве ответили, что речь идет, например, о ситуациях, когда бывшие члены семьи госслужащего не соглашаются представлять для декларации сведения о доходах и расходах общих детей. Другой случай — отдаленные и малочисленные или закрытые населенные пункты, где родственники чиновников работают в сферах, которые эти чиновники курируют. Избежать конфликта интересов такого рода удается не всегда. Еще один пример, который привели в Минюсте, — длительное тяжелое заболевание, которое может стать препятствием на пути соблюдения антикоррупционных запретов, ограничений, требований и обязанностей. Устанавливать «объективность» форс-мажорных обстоятельств будет комиссия по конфликту интересов.

Эксперты отмечают, что в последние годы наметился тренд на смягчение антикоррупционного законодательства. Так, в 2018 г. были инициированы поправки, позволяющие не увольнять чиновника за коррупционное правонарушение, а выносить ему выговор.