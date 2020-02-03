Разъяснения налоговых консультантов не котируются с точки зрения НК

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 111 НК в перечень обстоятельств, исключающих вину лица в совершении налогового правонарушения, входит выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом государственной власти.

При этом выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога, данных третьими лицами, в перечень обстоятельств, исключающих вину лица в совершении налогового правонарушения, не входит.

Об этом сообщает Минфин в письме № ЕД-4-2/523@ от 17.01.2020.

Кроме того, выполнение таких рекомендаций, данных налоговыми консультантами, не может рассматриваться судом в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения.

Минфин также уточнил, что вопрос о возмещении убытков (в форме штрафов за совершение налоговых правонарушений), причиненных данными разъяснениями, может быть разрешен в рамках гражданско-правовых правоотношений между лицом, оказавшим некачественные консультационные услуги, и его клиентом. Вопрос о возмещении убытков, причиненных некачественными консультационными услугами, законодательством о налогах и сборах не регулируется.