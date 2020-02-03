Совместителей не надо уведомлять о праве выбора электронной трудовой

В связи с введением электронных трудовых книжек работодатели обязаны до 30 июня 2020 года включительно уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве.

В уведомлении должно сообщаться о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

А нужно ли выдавать такое уведомление совместителю?

С таким вопросом кадровик обратился на портал «Онлайнинспекция.рф». Нет, не нужно, пояснили специалисты Роструда.

Работодатель не обязан уведомлять внешнего совместителя об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки и предоставлением ему работодателем сведений о трудовой.