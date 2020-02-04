Предпринимательский стаж не учитывается при расчете северной надбавки к зарплате

Бывший ИП, который жил и работал в районе Крайнего Севера, прекратил свою предпринимательскую деятельность и устроился на работу по трудовому договору.

Встал вопрос о расчете процентных северных надбавок к его зарплате. Учитывается ли при этом его стаж в статусе ИП.

Увы, нет. Как пояснил Роструд, Период осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не включается в трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, а также в иных местностях с особыми климатическими условиями, в которых установлены процентные надбавки к заработной плате.

Добавим, порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для получения гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, устанавливается Инструкцией, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2, Постановлением Правительства РФ от 07.10.1993 № 1012, Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-1 и статьей 314 ТК.