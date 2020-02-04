Как уточнить платежку на налог, если там указан не тот КПП

В соответствии с положениями приказа Минфина от 12.11.2013 № 107н в распоряжении о переводе денежных средств должно указываться значение КПП налогоплательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей в бюджетную систему РФ исполняется.

В случае ошибочного указания налогоплательщиком реквизитов, в том числе значения КПП плательщика, в платежке на перечисление налогов налоговым органом может быть принято решение об уточнении платежа в порядке, определенном пунктом 7 статьи 45 НК.

При этом частичное уточнение суммы платежа, указанной в расчетном документе, законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.

Об этом сообщает ФНС в письме от 24.12.2019 № КЧ-4-8/26565.

ФНС также напоминает, что в рамках статьи 78 НК сумма излишне уплаченного налога может быть зачтена в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам.