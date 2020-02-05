Как ИП на УСН+ЕНВД уменьшить налог на фиксированные взносы

ИП совмещает УСН «доходы» и ЕНВД. У него есть работники, которые задействованы только в ЕНВД-деятельности.

Как уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы? С одной стороны, имея наемных работников, уменьшить налог можно только на 50 %. С другой стороны, работники-то заняты в другой деятельности и к УСН отношения не имеют.

В этой ситуации разбирался Минфин.

В письме от 31.01.2019 г. № 03-11-11/104194 сообщается, что ИП на ЕНВД и УСН «доходы», использующие труд наемных работников только в деятельности, облагаемой ЕНВД, вправе уменьшить сумму налога по УСН, на сумму уплаченных за себя фиксированных взносов, в том числе 1-процентных, без применения ограничения в виде 50 % от суммы данного налога.

При этом налогоплательщики, совмещающие УСН и ЕНВД, обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, имущества, обязательств и хозяйственных операций.

В случае невозможности распределения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных режимов.

В аналогичном порядке следует распределять суммы уплаченных страховых взносов.