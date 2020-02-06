Как северные надбавки к зарплатам сотрудников учитывать при расчете налога на прибыль

Согласно статье 255 НК в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Согласно статье 317 ТК лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях.

Таким образом, выплачиваемая работодателем надбавка к зарплате сотрудника за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисленная в соответствии с требованиями ТК, может быть учтена в составе расходов на оплату труда при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

Такой вывод содержится в письме Минфина от 15.01.2020 № 03-03-06/1/1299.