Когда и как расходы на создание сайта можно учесть при УСН

Согласно подпункту 19 пункта 1 статьи 346.16 НК налогоплательщики на УСН уменьшают полученные доходы на расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных.

Вместе с тем подпунктом 2 пункта 3 статьи 257 НК установлено, что к НМА относится исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных.

Учитывая изложенное, в случае предоставления правообладателем права на использование программ для ЭВМ, баз данных налогоплательщик, применяющий УСН, вправе учесть расходы по созданию сайта в сети Интернет на основании подпункта 19 пункта 1 статьи 346.16 НК.

В случае если к налогоплательщику на УСН переходит исключительное право правообладателя на использование программ для ЭВМ и баз данных, указанные расходы учитываются на основании пункта 3 статьи 346.16 НК как НМА.

Такие разъяснения содержатся в письме Минфина от 9.01.2020 № 03-11-11/128.