Компания не проводила индексацию зарплаты и за это заплатит сотруднику почти 5 млн. рублей

Житель Тюмени в ноябре 2017 г. был уволен по сокращению с крупного предприятия, где он 5 лет отработал в должности заместителя гендиректора.

В период работы ему помимо оклада ежемесячно выплачивались премия и надбавка за индивидуальные профессиональные качества и квалификацию, ежегодно — премия по итогам года и премия ко дню рождения, а также выплачивались материальная помощь к отпуску в размере одного оклада за текущий месяц, разовые премии к праздникам.

Перед увольнением сотрудник, ссылаясь на нормы колдоговора и ст. 134 ТК потребовал от работодателя начислить ему индексацию зарплаты, которая не проводилась. Работодатель отказался, и сотрудник обратился в суд.

Он подсчитал, на сколько увеличилась бы его зарплата по индексу потребительских цен за все 5 лет. Получилось больше 2 млн рублей.