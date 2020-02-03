Клерк.Ру

Компания не проводила индексацию зарплаты и за это заплатит сотруднику почти 5 млн. рублей

Житель Тюмени в ноябре 2017 г. был уволен по сокращению с крупного предприятия, где он 5 лет отработал в должности заместителя гендиректора.

В период работы ему помимо оклада ежемесячно выплачивались премия и надбавка за индивидуальные профессиональные качества и квалификацию, ежегодно — премия по итогам года и премия ко дню рождения, а также выплачивались материальная помощь к отпуску в размере одного оклада за текущий месяц, разовые премии к праздникам.

Перед увольнением сотрудник, ссылаясь на нормы колдоговора и ст. 134 ТК потребовал от работодателя начислить ему индексацию зарплаты, которая не проводилась. Работодатель отказался, и сотрудник обратился в суд.

Он подсчитал, на сколько увеличилась бы его зарплата по индексу потребительских цен за все 5 лет. Получилось больше 2 млн рублей.

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С учетом компенсации, возмещения морального вреда и расходов на юриста сумма иска составила 4,7 млн. рублей.

В районном и областном суде сотруднику отказали. Суды встали на сторону работодателя.

Дело в том, что на момент работы сотрудника в фирме было приостановлено действие нормы колдоговора об индексации. Кроме того, ежегодно повышался размер персональной надбавки к окладу. Это и была индексация.

Однако дело дошло до Верховного суда. Там сочли, что премии и доплаты — это не индексация. Дело направили на новое рассмотрение.

После захода на второй круг районный суд снова отказал сотруднику.

А вот областной суд свое решение поменял.

В апелляционном определении от 09.12.2019 говорится, что работодатель обязан производить регулярную индексацию зарплаты, но не сделал этого. Значит, должен выплатить все сейчас.

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В итоге сотрудник должен получить 4 694 974 руб., в том числе:

  • задолженность по индексации заработной платы — 2 804 888 руб.;
  • компенсацию в соответствии со ст. 236 ТК РФ — 1 755 086 руб.;
  • компенсацию морального вреда — 10 000 руб.;
  • компенсацию расходов на оплату услуг представителя — 125 000 руб.

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