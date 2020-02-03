Компания не проводила индексацию зарплаты и за это заплатит сотруднику почти 5 млн. рублей

Не согласна.Конкретная ситуация: по настоятельной рекомендации 1Сников перешли с 8.2 Бухгалтерия ...
такое надо и с крупными ресторанами делать, а то повадились карты не принимать, только нал, при э...
А чем законное дробление бизнеса отличается от незаконного, интересно?...
Ну и пусть уходят из Сбера. Делов-то!
Родители покупают детям симки, оформляя их на себя.
Конечно, Вам видней. ) Что есть, то есть.Я лично понимаю результат так, что люди с отсутствием эм...
эм... а зп этим новым чиновникам будут платить из бюджета, да? не, гу а чо - норм. и стаж другой ...
о каком сбое идет речь?Т.е, если пользователь всё делает правильно, то в программе никакой ошибки...
сначала Трамп из америки будет зарегистрирован (случайно, перепутали) как ИП и поставлен на учет...
не пойму одно. Кто и в какой момент должен переписать трудовую сотрудника от корки до корки, что ...
а что, так можно было? с простых смертных спрашивают по полной, а тут - неть?из всего перечисленн...
Не будет. Как только зайдет речь о контроле расходов "всех домохозяйств", как нам тут обещали - н...
атеист не верит в такие налоги :) А вот верующие пусть 10% от дохода на церкви и перечисляют - ср...
Хорошая метафора электронных трудовых книжек в концепции, утвержденной (для усиления абсурда) не ...
А после того, как запись об увольнении будет удалена, подать в суд по месту жительства на невыпла...
бухгалтер не только налоги считает
Допустим, с 01.01.2020 по сотруднику не было кадровых мероприятий.Допустим, в январе он подал зая...
ооо, надо новый налог на Бога срочно вводить. с сильно верующих побольше брать, с атеистов - штра...
давайте все порадуемся за чиновников! а то ведь обижали их, иногда наказывали. а они в овечьих шк...
тут недавно мелькали цифры, которые они вбухали в цифровизацию налоговой системы. замечательный п...
У эльфов оно таки есть? Только у хьюманов отсутствует?)))...
А если в нашей ФНС произойдет ( очередной ) сбой, то приставы пойдут трясти настоящего Трампа??? ...
Ох, народ еще додумается все отменять - а в бумажной Трудовой книжке ничего уже не отменишь... :)...
Здравствуйте не подскажете какие документы нужны чтобы оформить пособие от 1.5 до 3лет? И еще та...
Бедные, голодные, засиделись на работе, и решили по городу пройтись, подкрепиться... :)Все равно ...
Мертворожденный долгожитель? :)
Куда уже выше? поднимать тарифы сейчас в Москве цены на вывоз и так запредельные 6000 р. за 8 куб...
Вот так выглядит файл про одного уволенногоНужно знать только ГУИД присвоенный исходной записи, ч...
Можно подумать, что в наших нормативных актах терминология с четким юридическим определением....
А когда Постановление еще не опубликовали, мне в нашем УПФР, сказали, что "формы пока нет, но зат...
Т.е. отчет вводится как "электронная трудовая книжка", а на самом деле, должны сдавать все работо...
Надо нашим подсказать, Что так можно отвечать всем, кто надоедает со своим дурацким отчетом... :)...
Это сейчас антиреклама программы, которая НЕ может выгружать и загружать документы в форматах, ко...
И что, прямо так и говорят как появилось это мошенничество, кто лично написал Библию, роль в "тём...